أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 08 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الخميس 08 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.45 دينار
اليورو الأوروبي 6.210 دينار
الجنية الإسترليني 7.000 دينار
الليرة التركية 1.000 دينار
الدينار التونسي 1.890 دينار
الجنية المصري 0.295 دينار
الدولار الكندي 4.160 دينار
الدينار الاردني 7.550 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.470 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 150 دينار
كسر الفضة = 2.03 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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