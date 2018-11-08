أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 08 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الخميس 08 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.45 دينار

اليورو الأوروبي 6.210 دينار

الجنية الإسترليني 7.000 دينار

الليرة التركية 1.000 دينار

الدينار التونسي 1.890 دينار

الجنية المصري 0.295 دينار

الدولار الكندي 4.160 دينار

الدينار الاردني 7.550 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.470 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 150 دينار

كسر الفضة = 2.03 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.