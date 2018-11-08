تراجع الدولار في السوق السوداء

سجل سعر صرف الدولار انخفاضا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الخميس.

وتراجعت العملة الاميركية إلى 5.37 دينار اليوم، مقابل 5.55 دينار أمس، بفارق 18 قرشا، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما هبط سعر اليورو إلى 6.14 دينار، مقارنة بـ6.35 دينار أمس، بفارق 21 قرشا، كذلك انخفض الجنيه الإسترليني إلى 6.91 دينار اليوم، مقابل 7.08 دينار أمس، بفارق 9 قروش.

وانخفضت الليرة التركية إلى 0.99 دينار اليوم، مقابل 1.03 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.87 دينار ليبي مقارنة بـ1.93 دينار ليبي.

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