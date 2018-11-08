اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا

اعتمدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس بطرابلس، برئاسة رئيس اللجنة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وبحضور أعضاء وُمثلين عن جهاز المخابرات العامة، ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والمالية، ومصلحتي الجمارك، والضرائب، وديوان المحاسبة.

وناقشت اللجنة أيضا خلال الاجتماع موضوع رئاسة ليبيا لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لسنة 2019، والأولويات الواجب اتخادها كرئيس للمجموعة، وفق ما نشر المصرف المركزي على صفحته في “فيسبوك”.

يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثالث الذي تعقده اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الجاري.

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