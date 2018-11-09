المركزي: اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الخميس، عن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، دون أنّ تفاصيل عن ماهية تلك الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثالث للعام الحالي للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك برئاسة الصديق الكبير، وحضور الأعضاء والمُمثلين لكلٍ من جهاز المخابرات العامة، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة المالية، مصلحة الجمارك، مصلحة الضرائب، وديوان المحاسبة.

وأشار بيان المركزي إلى أنّ الاجتماع ناقش ملف رئاسة ليبيا لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF لسنة 2019، والأولويات الواجب اتخادها كرئيس للمجموعة.

وفي تقرير مؤشر «بازل» للعام 2017، المعني بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لم يرد اسم ليبيا من بين الـ 146 دولة التي شملها المؤشر، كما لم يوضح التقرير ما إذا كانت ليبيا ورد اسمها في تقارير سابقة، أم لا.

لكنّ تقارير محلية صادرة، من بينها الصادرة عن ديوان المحاسبة تحدثت عن حالات فساد في عدة قطاعات من بينها الاعتمادات المستندية.

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