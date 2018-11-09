اسعار السلع الغذائية والخضروات و اللحوم فى اسواق مدينة سبها

تتابع بوابة افريقيا الاخبارية ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات واللحوم وانخفاضها من خلال نشرة يومية حول أسعار بعض هذه السلع في السوق الليبي.

وفيما يلي أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية في الاسواق والمحال التجارية بمدينة سبها الخميس:

الدقيق : 2.000 دينار للكيلو جرام

الزيت : 4.000 دينار للتر الواحد

السكر : 2.500 دينار للكيلو جرام

معجون الطماطم: 2.500 دينار للعلبة

الأرز : 4.000 دينار للكيلو جرام

المكرونة : 2.000 دينار للكيس

السميد: 2.000 دينار للكيلو جرام

الحليب المركز : 6.000 دينار العلبه

الحليب المعقم: 3.500 دينار العلبه

– اما أسعار اللحوم والبيض فكانت كالتالي:

لحم الخروف : 39 دينار للكيلو جرام

لحم البقر بدون عظم : 30 دينار للكيلوجرام

لحم الابل : 40 دينار للكيلو جرام

لحم الدجاج: الوطني 20 دينار للكيلو جرام

البيض ” طبق 30 بيضة “: 12.500 دينار

– وكانت أسعار بعض الخضروات كما يلي:

البصل: 2.000 دينار للكيلوجرام

الطماطم: 3.000 دينار للكيلوجرام

البطاطا: 2.000 دينار للكيلوجرام

الفلفل: 6.000 دينار للكيلوجرام

الكوسه: 3.000 دينار للكيلوجرام

الجزر : 6.000 دينار للحزمة الواحدة

الخيار: 5.000 دينار للكيلوجرام

– اما اسعار الفواكه فكانت كما يلي:

الموز : 5.000 دينار للكيلو جرام .

العنب : 8.000 دينار للكيلو الواحد .

الرمان : 4.000 دينار للكيلو جرام.

تفاح : 10.000 دينار للكيلو جرام

الخوج : 12.000 دينار للكيلو جرام

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