الوطنية للنفط تُسعف 3 بلديات بمُساعدات طبية مُهمة

قدّمت المؤسسة الوطنية للنفط، شحنة مُساعدات طبية مُهمة لـ3 بلديات تتبع حوض مرزق، هي وادي عتبة والقطرون والشرقية.

وتضمنت شحنة المُساعدات أجهزة فحص دم مُتخصصة، وسماعات طبية وأجهزة قياس سكري وضغط دم ودهون، تم تسليمها جميعاً إلى مستشفى تمسة الواقع في بلدية الشرقية.

وأرسلت المؤسسة فريقاً مُتخصصاً إلى المستشفى العام بالقطرون وآخر لمستشفى تساوة بوادي عتبة للإشراف على استلام شحنة الإعانات المُتمثلة في وحدات غسيل كلى مُتطورة وغرف لاستقبال المرضى.

يُذكر أن ضعف إمكانيات هذه المراكز الطبية كان يُجبر سكان المنطقة على تحمل مشاق ومتاعب السفر إلى مدن بعيدة للحصول على العلاج.

يُشار إلى أن هذه البادرة تأتي ضمن برنامج تنمية مُستدامة أطلقته الوطنية للنفط، إضافة إلى اتفاقية سبق وأن أبرمتها المؤسسة مع شركة إيني.

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