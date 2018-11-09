الحرس البلدي عين زارة يضبط منشآت طبية مخالفة

نفذ الحرس البلدي عين زارة جولة تفتيشية على المصحات والعيادات ومراكز التحاليل الطبية والصيدليات بمنطقة صلاح الدين في العاصمة طرابلس، تمكن خلالها من ضبط عدد من المنشآت المخالفة.

ووفق بيان للحرس البلدي، نُفذت الحملة أمس الخميس، في إطار المحافظة على الصحة العامة والسلامة البيئية للمواطن، وتمكنت من ضبط أدوية ومعدات ذات صلاحية منتهية، فضلاً عن عدم توفر شهادات صحية لعمال وعدم ارتداء الزي والقفازات الخاصة بالعمل في عدد من الأماكن، ما اُتخذ معه قرارًا بقفل هذه المنشآت بالشمع الأحمر.

وفي السياق، نوه الحرس البلدي المواطنين بتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة عند الذهاب للمراكز الصحية والمصحات الطبية، وإبلاغ أقرب مركز حرس بلدي في حالة وجود أي مخالفة.

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