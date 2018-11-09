تصدير 630 ألف برميل نفط خام من ميناء البريقة إلى إيطاليا

رست الناقلة «VILAMOURA» ترفع علم مالطا في ميناء البريقة النفطي (80 كلم غرب مدينة أجدابيا)، قادمة من إيطاليا، لتحميل نحو 630 ألف برميل نفط خام، سيجري تصديرها إلى دولة إيطاليا.

وقال أحد الموظفي بالميناء، لـ«بوابة الوسط»، إن الناقلة النفطية تابعة «شركة العمران الدولية للملاحة البحرية – طبرق» بصفتها وكيل الناقلة التي رست بالميناء مساء يوم الأربعاء، قادمة من إيطاليا.

وأضاف المصدر أن الناقلة بقيادة الربان الروسي «CAPT PETROULOS GEORGIOS»، مشيرًا إلى أن مدة شحن الناقلة تستغرق 27 ساعة متواصلة.

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