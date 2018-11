العاهل السعودي يضع حجر الأساس لـ 259 مشروعًا بمنطقة حائل

المتوسط:

دشّن العاهل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التنموية في منطقة حائل تجاوزت قيمتها المالية سبعة مليارات ريال.

وذكرت إحدى الوكالات، أن عدد تلك المشاريع بلغ 259 مشروعا، بقيمة 7 مليارات و 233 مليونا و 159 ألفا ريال.

وأوضح أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أن المشاريع شملت العديد من الوزرارت مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل، ووزارة الحرس الوطني، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الإسكان، ووزارة التعليم.

