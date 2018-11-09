ملامح الإصلاحات الاقتصادية تبدأ بالظهور في مصارف العاصمة

شهدت مصارف العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة توفر السيولة النقدية، ورفع سقف السحب الأسبوعي بعد تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

وأعلنت مصارف عدة بالعاصمة رفع سقف السحب النقدي إلى ألف وألفي دينار في الأسبوع، في حين رفع مصرف الأمان سقف السحب إلى 20 ألف دينار أسبوعياً.

ويرى مراقبون أن توفر السيولة في المصارف يأتي ضمن إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية التي وقعها المجلس الرئاسي بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة ومصرف ليبيا المركزي، التي تسعى إلى تحيسن الاقتصاد والقضاء على مشكلة السيولة وتدهور سعر صرف الدنيار اليبي.

الإصلاحات لم توفر السيولة بالمصارف فحسب، بل نجحت في تقليص الفارق بين سعر النقد الأجنبي نقدا وبصك حيث وصل الفارق في السوق بين شراء الدولار نقدر وبصك إلى 5 قروش.

يشار إلى برنامج الإصلاحات الاقتصادية اتفق على تنفيده في الـ22 من سبتمبر المنصرم بحضور رئيس المجلس الرئاسي ورئيس المجلس الأعلى للدولة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي.

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