أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 10 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الجمعة 10 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.290 دينار

اليورو الأوروبي 5.960 دينار

الجنية الإسترليني 6.680 دينار

الليرة التركية 0.960 دينار

الدينار التونسي 1.810 دينار

الجنية المصري 0.280 دينار

الدولار الكندي 4.080 دينار

الدينار الاردني 7.280 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.310 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 140 دينار

كسر الفضة = 1.85 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.