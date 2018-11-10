أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 10 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الجمعة 10 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.290 دينار
اليورو الأوروبي 5.960 دينار
الجنية الإسترليني 6.680 دينار
الليرة التركية 0.960 دينار
الدينار التونسي 1.810 دينار
الجنية المصري 0.280 دينار
الدولار الكندي 4.080 دينار
الدينار الاردني 7.280 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.310 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 140 دينار
كسر الفضة = 1.85 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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