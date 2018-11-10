تراجع أسعار الذهب متأثرا بإنخفاض سعر صرف الدولار

العنوان-ليبيا

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت ومع بداية معاملات هذا الاسبوع انخفاضا ملحوظا تزامنا مع إنخفاض أسعار صرف العملات الأجنبية حيث وصل سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 140 دينار للجرام الواحد أما سعر كسر الذهب عيار 21 فوصل إلى 163 دينار للجرام الواحد و سعر كسر الذهب عيار 24 فسجل 186.6 دينار، ومن جهة أخرى سجل سعر كسر الفضة = 1.85 دينار للجرام.

يذكر أن سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي كان قد سجل انخفاضا شديدا اليوم السبت مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.27 دينار.

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