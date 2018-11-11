صنع الله قبل مؤتمر باليرمو: تكريس الشفافية الاقتصادية

حث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، عددًا من الشخصيات السياسية البارزة قبل انعقاد مؤتمر باليرمو غدًا الاثنين، على دعم تكريس الشفافية في المجال الاقتصادي، باعتبارها العنصر الرئيسي لضمان استقرار ليبيا على المدى البعيد وللتوصل إلى تسوية سياسية دائمة، وفقًا لما نشرته المؤسسة.

وتواصل صنع الله مع الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك للتأكيد على استعداد المؤسسة الوطنية للنفط للعمل مع جميع الجهات في كامل ربوع البلاد بعد المؤتمر، من أجل نشر ثقافة الشفافية والعدالة، بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

وقال صنع الله: «يجب أن يرتكز المسار الانتقالي لليبيا نحو الديمقراطية على تكريس مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي، نظرًا لكونها الضامن الوحيد للتوزيع العادل لعائدات النفط ولأهميتها في الحد من الشعور بالتهميش الاقتصادي، الذي أدى إلى انقسام ليبيا»، محذرًا من أن «الصراع سيستمر في ظل غياب مساءلة حقيقية».

وأضاف: «حيث يشتكي عديد المناطق من أنها محرومة من حصتها من العائدات التي تحققها المؤسسة الوطنية للنفط. في حين تقول الجهات المشرفة على توزيع تلك العائدات إن عملية التوزيع تتم بشكل عادل ووفقًا للقوانين النافذة، ولكن لا يمكن لكلا الطرفين إثبات صحة ما يدعيه، وسيتواصل هذا الصراع طالما استمر هذا الوضع على حاله».

وحث رئيس مؤسسة النفط على «ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالاضطلاع بالمهام الموكلة إليها وحمايتها من التجاذبات والمساومات والمحاصصات السياسية والجهويه وعدم تعطيل عملياتها». وأضاف «ينبغي التصريح علنًا بهويات كل الأفراد والمجموعات التي تعرقل سير عمليات المؤسسة الوطنية للنفط وإقصاؤهم من العملية السياسية».

وشدد صنع الله على ضرورة حماية متطلبات الاستثمار المستقبلية للمؤسسة من أجل زيادة الإنتاج، وبالتالي زيادة الإيرادات النفطية الوطنية، ودعا كل السياسيين وقوات الأمن والمجتمع الدولي إلى الالتزام ببذل مزيد الجهود لمكافحة آفة تهريب الوقود في البلاد بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك الإصلاحات المتصلة بنظام الدعم.

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