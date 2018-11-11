ارتفاع جديد لسعر الدينار أمام الدولار في مستهل السوق الموازي

هبط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي في استمرار لتراجعه الملحوظ مع مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.250 دينار ليبي للبيع و 5.230 دينار للشراء، لتستمر على حالة الانخفاض المفاجئ التي بدأها يوم الخميس الماضي والتي يصل إليها لأول مرة منذ عدة اسابيع لكنه يبقى أقل من أدنى إنخفاض سجلته العملات عقب اطلاق الاصلاحات الاقتصادية.

بدوره انخفض سعر اليورو اليوم في تعاملات السوق الموازي إلى 5.930 دينار، بينما انخفض سعر الجنية الاسترليني إلى 6.660 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.290 دينار وسجل المزيد من الانخفاض والتراجع ليصل إلى 5.270 قبل أن يعاود إلى سعر 5.290 دينار بختام السوق.

ويخوض الدولار منذ عدة اسابيع حالة من عدم الاستقرار مابين الانخفاض والارتفاع على الرغم من إطلاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لعدد من الإصلاحات الاقتصادية سعياً منها لتقليص سعر الصرف في السوق الموازي وتوفير السيولة والنقد الأجنبي للمواطنين.

واستقر السعر الرسمي للدولار المعتمد من المصرف المركزي عند 1.37 دينار، ويخصص لمنح أرباب الأسر، وتوريد المحروقات والسلع الاستراتيجية كما جرى اواخر سبتمبر تحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقاً للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.