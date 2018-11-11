نجاح باهر لمعرض الصين الأول للواردات

تميّز اليوم الأول لمعرض الصين الأول للواردات، بعقد صفقات ضخمة، وحضور كبير تجاوز الـ800 ألف، وفق منظميه.

وشارك بالمعرض الذي عُقد على مساحة تقدر بـ300 ألف متر مربع، 93 شخصية من نواب الوزراء وأعلى من ذلك، ما يكشف مدى الاهتمام والتأثير العميق له.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض الذي يمتد لـ6 أيام توقيع صفقات بنحو 57 مليار دولار، وتستهدف بلدانا تقع على خط طريق الحرير الذي تسعى الصين لتنشيطه.

وكان الرئيس الصيني قد أعلن قبل نحو عام ونصف عن خطة تنظيم هذا المعرض، في محاولة لإعطاء دعم لتجارة العالمية، وفتح السوق الصينية أمام بقية العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية