الدولار يستمر بالنزيف والتراجع امام الدينار بالسوق السوداء

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل كبير مع ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.150 دينار ليبي للبيع و 5.130 دينار للشراء، ليستمر الدولار الامريكي بالنزيف لأول مرة منذ عدة أشهر مخترقاً مستويات جديدة يصلها لأول مرة منذ اطلاق الاصلاحات الاقتصادية.

بدوره انخفض سعر اليورو اليوم في تعاملات السوق الموازي إلى 5.880 دينار، بينما انخفض سعر الجنية الاسترليني إلى 6.600 دينار.

تراجع جديد

ويتداول متابعون على صفحات التواصل الاجتماعي وواتساب مساء اليوم تراجع السعر من جديد إلى 5.120 دينار للدولار الواحد.

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وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.250 دينار وسجل المزيد من الانخفاض والتراجع ليصل إلى 5.100 قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى سعر 5.150 دينار بختام السوق.

ويخوض الدولار منذ عدة اسابيع حالة من عدم الاستقرار مابين الانخفاض والارتفاع على الرغم من إطلاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لعدد من الإصلاحات الاقتصادية سعياً منها لتقليص سعر الصرف في السوق الموازي وتوفير السيولة والنقد الأجنبي للمواطنين.