«المدار الجديد» تطلق خدمة الجيل الرابع في بنغازي

أعلنت شركة «المدار الجديد» للهاتف المحمول، اليوم الأحد، إطلاق خدمة الجيل الرابع (4G) في مدينة بنغازي، في إطار مساعيها لتطوير الشبكة في مختلف مناطق ليبيا.

وأكدت الشركة في بيان خلال مؤتمر صحفي عقدته بفندق تيبستي في بنغازي، خلال الاحتفال بإطلاق خدمة الجيل الرابع فائق السرعة 4G+ في نطاق مدينة بنغازي أن الخدمة سيجري إطلاقها قريبا في باقي المدن.

وأوضحت الشركة أن إطلاق خدمة الجيل الرابع «جاءت بعد عام واحد من إطلاق خدمة إنترنت عالي السرعة (H+) خدمة الجيل الثالث المطور»، حرصا منها «على تقديم أفضل الخدمات وتطويرها في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وتنفيذًا لاستراتجية الشركة للتحول الرقمي لمواكبة التطور السريع الذي يشهده العالم».

كما أكدت الشركة إصرارها على تطوير الشبكة «بالرغم من العراقيل الإدارية والمالية الكبيرة المتعلقة بالظروف الأمنية وانقطاع التيار الكهربائي التي واجهت تنفيذ المشاريع الفنية لتطوير الشبكة 5 في مختلف مناطق البلاد.

وأضافت أن المشروع «يستهدف كافة المدن الليبية كي يتمكن المواطنون من الاستمتاع بخدمة الإنترنت بسرعة عالية جداً، وكذلك تطبيقات أخرى تعتمد على هذه التقنية الحديثة لتحقيق رؤية الشركة في دعم زبائنها للنجاح على الصعيدين المهني، من خلال توفير باقة من الحلول المتكاملة لقطاع الاعمال، والاجتماعي من خلال تعدد العروض لتلائم شرائح المستهلكين لأفراد داخل منازلهم وأثناء تحركاتهم».

وأوضحت أن سرعة التحميل «عمليًا تصل إلى ما يزيد عن 150 ميجابايت في الثانية الأمر الذي يعتبر نجاحا كبيرا يضاف إلى سلسلة نجاحات شركة المدار الجديد»، مشيرة إلى أن «ليبيا بهذا الإنجاز قد لحقت بركب الدول المُتقدمة بعد تأخر لعدة سنوات».

ولفتت شركة المدار في البيان إلى «أن معدل امتلاك المواطن لإنترنت سريع صار ينظر إليه كأهم مؤشرات الرقي الحضاري نظراً لدوره في دعم أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

وبينت أن طريقة الاشتراك «تأتي بالتحقق من أن الجهاز والشريحة تدعمان الـ 4G» منوهة إلى أنه «في حال كون الشريحة لا تدعم خدمة الجيل الرابع فعلى المشترك التوجه لأقرب مركز خدمات للشركة أو أقرب موزع أو وكيل معتمد للشركه لاستبدالها، ومن ثم الاشتراك بطلب (#000*) واتباع التعليمات».

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