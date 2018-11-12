بالفيديو: الدينار غائب في المصارف ..ولعبة الـPubg حاضرة

أثار مقطع فيديو يظهر موظفي أحد المصارف الليبية، وهو يقوم باللعب على هاتفه أثناء فترة دوام عمله، موجة من الغضب بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الموظف في الفيديو وهو يلعب اللعبة الشهيرة “Pubg”، في حين يزدحم المصرف بالمواطنين بمختلف فئاتهم من شيوخ ونساء في انتظار الحصول على السيولة المالية.

ووصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ذلك الموقف بأنه “استهتار” من الموظفين تجاه مأساة الشعب الليبي، مطالبين بالتحقيق مع ذلك الموظف.

-عدوى لعبة “Pubg” يصل الي المصارف في #ليبيا ، استهتار من احد مواظفين مصرف الجمهورية اتناء فترة دوام عمله ! Posted by ‎انا ليبي ومراتي ليبيه‎ on Thursday, November 8, 2018

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