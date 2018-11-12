اقتصاد

مصرف الأمان يرفع سقف السحب إلى 30 ألف دينار

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت المصارف الليبية انفراجا واضحا للسيولة في اليومين الماضيين فبعد أن رفع مصرف الأمان قيمة السحب الأسبوع الماضي إلى 20 ألف دينار في الأسبوع يجدد اليوم سقفه ليصل إلى 30 ألف دينار.

وأشار المصرف في منشور على صفحته الرسمية إلى أنه بدأ بإيداع الصكوك المُصدقة الإلكترونية من المصارف التجارية الأخرى.

وكان المصرف التجاري الوطني فرع الميناء رفع سقف السحب اليومي للفرد إلى 5000 دينار أمس الأحد، إذ شهد المصرف إقبالا كبيرا من قبل عملائه.

يذكر أن سبب هذا الانفراج لأغلب المصارف في ليبيا جاء عقب البدء بتنفيذ الترتيبات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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