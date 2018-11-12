مصرف الأمان يرفع سقف السحب إلى 30 ألف دينار

شهدت المصارف الليبية انفراجا واضحا للسيولة في اليومين الماضيين فبعد أن رفع مصرف الأمان قيمة السحب الأسبوع الماضي إلى 20 ألف دينار في الأسبوع يجدد اليوم سقفه ليصل إلى 30 ألف دينار.

وأشار المصرف في منشور على صفحته الرسمية إلى أنه بدأ بإيداع الصكوك المُصدقة الإلكترونية من المصارف التجارية الأخرى.

وكان المصرف التجاري الوطني فرع الميناء رفع سقف السحب اليومي للفرد إلى 5000 دينار أمس الأحد، إذ شهد المصرف إقبالا كبيرا من قبل عملائه.

يذكر أن سبب هذا الانفراج لأغلب المصارف في ليبيا جاء عقب البدء بتنفيذ الترتيبات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية.

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