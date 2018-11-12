أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 12/11/2018 وسعر الذهب والفضة

انهار سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 بشكل ملحوظ مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.110 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد هبط اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل كبير وبلغ سعره اليوم 5.750 دينار.

بدوره انخفض سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل ملحوظ وبلغ سعره اليوم 6.400 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.120 دينار 5.100 دينار اليورو 5.750 دينار 5.670 دينار الجنية الاسترليني 6.400 دينار 6.320 دينار الليرة التركية 0.930 دينار 0.850 دينار الدينار التونسي 1.750 دينار 1.670 دينار الجنية المصري 0.282 دينار 0.274 دينار الدولار الكندي 3.960 دينار 3.880 دينار الدينار الاردني 7.190 دينار 7.110 دينار حوالات دبي-تركيا 5.110 دينار –

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 137 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 159.8 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 182.6 دينار

كسر الفضة = 1.80 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.300 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.500 دينار

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = – دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.