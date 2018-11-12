ارتفاع الدولار واليورو أمام الدينار في السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.220 دينار ليبي للبيع و 5.200 دينار للشراء، ليعاود الارتفاع من جديد بعد موجة هبوط مفاجئة قبل بدء مؤتمر باليرمو.

بدوره إرتفع سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات السوق الموازي إلى 5.810 دينار، بينما استقر سعر الجنية الاسترليني عند 6.400 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.120 دينار وظل عند هذا المستوى لكنه ارتفع قليلاً إلى 5.150 دينار قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى سعر 5.220 دينار بختام السوق.

وهبط الدولار الامريكي خلال الايام الماضية لأول مرة منذ عدة أشهر مخترقاً مستويات جديدة يصلها لأول مرة منذ اطلاق الاصلاحات الاقتصادية.

ويخوض الدولار منذ عدة اسابيع حالة من عدم الاستقرار مابين الانخفاض والارتفاع على الرغم من إطلاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لعدد من الإصلاحات الاقتصادية سعياً منها لتقليص سعر الصرف في السوق الموازي وتوفير السيولة والنقد الأجنبي للمواطنين.