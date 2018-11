السعودية تتحكم بكميات النفط وتحاول وقف التراجع في أسعاره عالمياً

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن أعلنت السعودية عن خفض إمدادات شهر ديسمبر، في إجراء لوقف تراجع الأسعار التي هبطت بنسبة 20% منذ مطلع أكتوبر الماضي.

حيث صعدت عقود برنت بنسبة 1.88% إلى 71.50 دولار للبرميل، فيما زادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.30% إلى 60.97 دولار للبرميل. هذا وجاء الارتفاع بعدما قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس الأحد، أن بلاده تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية بواقع 0.5 مليون برميل يوميا في ديسمبر. وكشف الفالح إن مخصصات شركة أرامكو السعودية من النفط الخام لزبائنها ستتراجع 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر، مقارنة مع نوفمبر بسبب الانخفاض الموسمي في الطلب على النفط.

