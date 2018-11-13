تراجع طفيف الدينار أمام الدولار واليورو في مستهل السوق الموازي

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.190 دينار ليبي للبيع و 5.170 دينار للشراء، ليعاود الارتفاع من جديد بعد موجة هبوط مفاجئة قبل بدء مؤتمر باليرمو.

بدوره صعد سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات السوق الموازي إلى 5.800 دينار، بينما ارتفع سعر الجنية الاسترليني عند 6.550 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.120 دينار وظل عند هذا المستوى لكنه ارتفع قليلاً إلى 5.150 دينار قبل أن يعاود الارتفاع الطفيف إلى سعر 5.220 دينار بختام السوق.

وهبط الدولار الامريكي خلال الايام الماضية لأول مرة منذ عدة أشهر مخترقاً مستويات جديدة يصلها لأول مرة منذ اطلاق الاصلاحات الاقتصادية.

ويخوض الدولار منذ عدة اسابيع حالة من عدم الاستقرار مابين الانخفاض والارتفاع على الرغم من إطلاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لعدد من الإصلاحات الاقتصادية سعياً منها لتقليص سعر الصرف في السوق الموازي وتوفير السيولة والنقد الأجنبي للمواطنين.