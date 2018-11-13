“التجارة والتنمية” يُوفر خدمة الحوالات السريعة 

أعلن مصرف التجارة والتنمية بدء العمل بالحوالات السريعة لكافة زبائنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء عبر منظومة ويسترن يونيون.

وبحسب ما نشره المصرف عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” فإن 4 أفرع تابعة له ستُقدم هذه الخدمة مبدئياً، وهي فروع طرابلس وبنغازي والبيضاء وطبرق.

وأوضحت إدارة البنك أن سقف قيمة الحوالة سيكون 3000 دولار ويُسمح بتحويل أي قيمة مالية إن لم تتجاوز السقف المحدد.

وشدد البنك على مدة تنفيذ الحوالة، وقال إنها مربوطة بحجز قيمة المعاملة من مصرف ليبيا المركزي دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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