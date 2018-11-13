اقتصاد

“التجارة والتنمية” يُوفر خدمة الحوالات السريعة 

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف التجارة والتنمية بدء العمل بالحوالات السريعة لكافة زبائنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء عبر منظومة ويسترن يونيون.

وبحسب ما نشره المصرف عبر حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” فإن 4 أفرع تابعة له ستُقدم هذه الخدمة مبدئياً، وهي فروع طرابلس وبنغازي والبيضاء وطبرق.

وأوضحت إدارة البنك أن سقف قيمة الحوالة سيكون 3000 دولار ويُسمح بتحويل أي قيمة مالية إن لم تتجاوز السقف المحدد.

وشدد البنك على مدة تنفيذ الحوالة، وقال إنها مربوطة بحجز قيمة المعاملة من مصرف ليبيا المركزي دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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