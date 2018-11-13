مسؤول روسي: الأمن والسياسة يحددان عودة شركاتنا إلى ليبيا

ربط النائب الأول لرئيس ديوان حكومة روسيا “سيرغي بريخودكو” بين عاملين سياسي وأمني وعودة الشركات الروسية إلى العمل والاستثمار في ليبيا.

“بريخودكو” المشارك ضمن وفد روسيا بمؤتمر باليرمو أشار في تصريحات صحفية إلى أن استتباب الأمن وتشكيل هيئات موحدة للسلطة في ليبيا شرطين أساسيين لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع ليبيا.

وأشار المسؤول الروسي إلى وجود مجالات كثيرة يمكن التعاون فيها بين روسيا وليبيا منها زيادة حجم التبادل التجاري الذي يبلغ نحو 200 مليون دولار في العام وهو رقم لا يتوافق مع الإمكانيات المتوفرة لاسيما في ظل الاهتمام الكبير بالسوق الليبية من قبل أوساط الأعمال الروسية.

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