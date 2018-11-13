الدولار يعاود الارتفاع أمام الدينار في السوق السوداء

صعد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.250 دينار ليبي للبيع و 5.230 دينار للشراء وفقاً لمتابعون من غرف الواتساب، ليعاود الدولار الارتفاع من جديد بعد موجة هبوط مفاجئة بدأها الخميس الماضي قبل إنطلاق مؤتمر باليرمو.

بدوره سجل سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات السوق الموازي إلى 5.800 دينار، بينما ارتفع سعر الجنية الاسترليني إلى 6.550 دينار.

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وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.190 دينار وظل عند هذا المستوى لكنه تراجع إلى 5.170 دينار من جديد ليختتم السوق بهذا السعر.

وهبط الدولار الامريكي خلال الايام الماضية لأول مرة منذ عدة أشهر مخترقاً مستويات جديدة يصلها لأول مرة منذ انطلاق الاصلاحات الاقتصادية.

ويخوض الدولار منذ عدة اسابيع حالة من عدم الاستقرار مابين الانخفاض والارتفاع على الرغم من إطلاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لعدد من الإصلاحات الاقتصادية سعياً منها لتقليص سعر الصرف في السوق الموازي وتوفير السيولة والنقد الأجنبي للمواطنين.