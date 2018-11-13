«اقتصاد الموقتة»: تخفيض رسوم تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية بنسبة 75%

أصدر وزير الاقتصاد بالحكومة الموقتة منير عصر، قرارًا بتخفيض رسوم تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية بنسبة 75% من الرسوم المقررة سابقًا.

وأفاد مصدر بالوزارة «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، بأنّ الوزير قرر تمديد صلاحية التراخيص عشر سنوات، وجاء ذلك فى إطار تشجيع مزاولة الأنشطة الاقتصادية.

والسبت الماضي أعلنت شركة تطوير للأبحاث (إحدى شركات الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية)، تقديم منح لستة رواد أعمال ليبيين بقيمة 400 ألف دينار لتطوير مشاريعهم، وذلك ضمن صندوق دعم المشاريع «إمباكت فاند»، الذي يندرج في إطار مشاريع مركز تطوير لريادة الأعمال.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فإنه جرى اختيار الفائزين الذين ينحدرون من مدن ليبية مختلفة من ضمن 109 رائد أعمال كانوا قدموا ترشحاتهم لهذا البرنامج، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويعد صندوق دعم المشاريع «إمباكت فاند» أحد برامج مركز تطوير لريادة الأعمال (TEC)، الذي يعد مبادرة مشتركة بين شركة تطوير للأبحاث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي.

كما يعد TEC برنامجا فريدا من نوعه لم يتم تنفيذه في ليبيا من قبل حيث يؤسس لبيئة خاصة بإنشاء وتطوير المشاريع وتمكين رواد الأعمال الليبيين من خلال التدريب والتوجيه وتمكينهم من فضاءات عمل ودعم مالي، وإحداث تغيير على المستويين الجامعي والحكومي، من خلال إدراج تعليم ريادة الأعمال في المناهج الدراسية وإصلاح القوانين المنظمة لبعث المشاريع.

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