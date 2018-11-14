ارتفاع جديد لسعر الدولار أمام الدينار في مستهل السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع بدء تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.300 دينار ليبي للبيع و 5.280 دينار للشراء وفقاً لمتابعون من غرف الواتساب، ليعاود الدولار الصعود من جديد بعد موجة هبوط مفاجئة بدأها الخميس الماضي قبل إنطلاق مؤتمر باليرمو.

بدوره سجل سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي إلى 5.880 دينار، بينما ارتفع سعر الجنية الاسترليني إلى 6.670 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.190 دينار وظل عند هذا المستوى لكنه تراجع إلى 5.170 دينار من جديد ليختتم السوق بهذا السعر.

وهبط الدولار الامريكي خلال الايام الماضية لأول مرة منذ عدة أشهر مخترقاً مستويات جديدة يصلها لأول مرة منذ انطلاق الاصلاحات الاقتصادية.

ويخوض الدولار منذ عدة اسابيع حالة من عدم الاستقرار مابين الانخفاض والارتفاع على الرغم من إطلاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لعدد من الإصلاحات الاقتصادية سعياً منها لتقليص سعر الصرف في السوق الموازي وتوفير السيولة والنقد الأجنبي للمواطنين.