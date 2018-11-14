مصر: تشييد أول مدينة صناعية في الغردقة

باشرت محافظة البحر الأحمر في مصر، بتشييد أول مدينة صناعية تضم العشرات من المصانع المختلفة، التي ستخدم النشاط الاقتصادي والسياحي للمنطقة.

وستقام المدينة على مساحة 190 ألف متر مربع، كما ستضم تضم 126 مصنعاً صغيرا، كمرحلة أولى، بتكفلة إجمالية تقارب الـ500 مليون جنيه.

وقال محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبد الله، أن هذا المشروع سيفتح العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة، من خلال إنشاء مصانع صغيرة على مساحات تترواح ما بين 300 و600 متر، ومضاعفتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، كما سيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج.

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