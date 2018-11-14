“اقتصاد المؤقتة” تخفض الرسوم التجارية بنسبة 75%

قررت وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة تخفيض قيمة الرسوم المفروضة على إصدار وتجديد وتعديل التراخيص التجارية الخاصة بكافة الأنشطة التجارية بنسبة 75%.

مراقبون رأوا في القرار تشجيعا لأصحاب المحلات التجارية لتسجيل محلاتهم رسميا في المنظومات الرسمية للدولة، ما يسهل التحصيل الضريبي وإنشاء قاعدة بيانات للنشاط التجاري، مرجعين رؤيتهم هذه لكون القرار لم يُصنف المشروعات المعفاة من التخفيض ليشمل بذلك كافة المشروعات من بينها متناهية الصغر وهي الأكثر انتشارا في ليبيا.

ووفقا للمراقبين فإن من شأن القرار أيضا أن يسهم في تخفيض نسبة الاقتصاد غير الرسمي في البلاد الذي ينشط خارج منظومة الدولة، ويمثل ما نسبته 60% من حجم الاقتصاد الليبي بحسب الإحصائية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

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