اقتصاد

“اقتصاد المؤقتة” تخفض الرسوم التجارية بنسبة 75%

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قررت وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة تخفيض قيمة الرسوم المفروضة على إصدار وتجديد وتعديل التراخيص التجارية الخاصة بكافة الأنشطة التجارية بنسبة 75%.

مراقبون رأوا في القرار تشجيعا لأصحاب المحلات التجارية لتسجيل محلاتهم رسميا في المنظومات الرسمية للدولة، ما يسهل التحصيل الضريبي وإنشاء قاعدة بيانات للنشاط التجاري، مرجعين رؤيتهم هذه لكون القرار لم يُصنف المشروعات المعفاة من التخفيض ليشمل بذلك كافة المشروعات من بينها متناهية الصغر وهي الأكثر انتشارا في ليبيا.

ووفقا للمراقبين فإن من شأن القرار أيضا أن يسهم في تخفيض نسبة الاقتصاد غير الرسمي في البلاد الذي ينشط خارج منظومة الدولة، ويمثل ما نسبته 60% من حجم الاقتصاد الليبي بحسب الإحصائية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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