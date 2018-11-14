الحبري: يجب تحويل الإجراءات التجارية والمالية إلى النظام الإلكتروني

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء “علي الحبري” اجتماعا مع مجموعة من رجال الأعمال؛ لبحث سبل تحقيق نهضة سريعة بواقع القطاع الخاص في ليبيا.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة “منير عصر” ومستشار المصرف “مصباح العكاري”، التأكيد على وجوب تحقيق تنمية اقتصادية ومالية في البلاد، مع أهمية تشريع التشريعات القانونية التي تمس عمل القطاع الخاص بشكل مباشر.

وشدد الحبري على أهمية إحداث نقلة نوعية في اتمام الإجراءات التجارية والمالية من النظام الورقي إلى الإلكتروني، وأهمية تعاون قطاعي المصارف ورجال الأعمال، مُعلناً في ختام الاجتماع عن عقد مؤتمر يخص المدفوعات الإلكترونية.

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