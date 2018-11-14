الدولار الأمريكي يقفز أمام الدينار بالسوق السوداء

قفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ مع ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.400 دينار ليبي للبيع و 5.380 دينار للشراء وفقاً لمتابعون من غرف الواتساب، ليعاود الدولار الصعود من جديد بعد موجة هبوط مفاجئة بدأها الخميس الماضي.

بدوره ارتفع سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات السوق الموازي إلى 5.910 دينار، بينما قفز سعر الجنية الاسترليني إلى 6.720 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.280 دينار وظل عند هذا المستوى لكنه ارتفع إلى 5.380 دينار من جديد في ختام السوق بهذا السعر.

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وهبط الدولار الامريكي خلال الايام الماضية لأول مرة منذ عدة أشهر مخترقاً مستويات جديدة يصلها لأول مرة منذ انطلاق الاصلاحات الاقتصادية، لكن عقب انتهاء مؤتمر باليرمو وخروجه بمخرجات دون مستوى التوقعات على الجانب الاقتصادي عاود الدينار التراجع من جديد.

ويخوض الدولار منذ عدة اسابيع حالة من عدم الاستقرار مابين الانخفاض والارتفاع على الرغم من إطلاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لعدد من الإصلاحات الاقتصادية سعياً منها لتقليص سعر الصرف في السوق الموازي وتوفير السيولة والنقد الأجنبي للمواطنين.