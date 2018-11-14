خليفة يتحدث عن مشروع “لايك سايد”

على خلفية توقيع شركة الاستثمارات الليبية عقد تطوير لمشروع “ليك سايد” التابع للمؤسسة مع شركة لاند مارك المصرية وعلى مساحة أرض تقدر بنحو 344 متر مربع في مدخل مدينة القاهرة الجديدة

قال خالد خليفة حسين عضو مجلس إدارة المؤسسة ورئيس مجلس شركة “ليك سايد” سابقا في تصريح خاص لـ218 إن المشروع “فندق ترفيهي سياحي” يعتبر مهما جدا في توقيته، حيث يحافظ على الأصول ويفتح مجالات مهمة ويوفر زيادة دخل للاستثمارات الليبية في مصر

وأضاف خليفة أن المشروع تم تدقيقه وفحصه وفق أهم وأعلى المعايير الهندسية والقانونية والفنية، وأنه قد تمت دراسته من قبل عدة شركات ومكاتب استشارية وتم تكليف شركة محاماة كبيرة لدراسته

وكان قد حضر مراسم التوقيع كل من السفير الليبي والقنصل الليبي في مصر، ومندوب ليبيا في الجامعة العربية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الخارجي “لافيكو”، وبعض رجال الاستثمارات السابقين وبعض رجال الأعمال المصريين

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