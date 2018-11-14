مؤسسة النفط: ارتفاع الإيرادات إلى 1.66 مليار دولار خلال سبتمبر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط ارتفاع إيرادات شهر سبتمبر من مبيعات الخام ومشتقاته، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، إلى 1,66 مليار دولار، أي بزيادة تقدّر بحوالي 93 مليون دولار أميركي، بنسبة (5.6%) مقارنة بالشهر السابق.

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وقالت مؤسسة النفط، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إنّ عمليات إنتاج الغاز الطبيعي الليبي ونقله تتم أساسًا عبر خط الأنابيب الساحلي، لتزويد السوق المحلية بمتطلباتها، على أن يتم تصدير الباقي.

وأكدت أنها «دأبت على نشر إيرادات مبيعات النفط والغاز بصفة شهرية، حرصًا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة الشعب، حيث ينبغي أن يرتكز القطاع العام بأكمله وكلّ الإدارات الحكومية على الشفافية، لضمان التوزيع العادل للإيرادات النفطية في جميع أرجاء البلاد»، بحسب البيان.

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط إلى «تكريس مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي، باعتباره العنصر الرئيس لضمان استقرار ليبيا في المستقبل، وللتوصل إلى أي تسوية سياسية دائمة».

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