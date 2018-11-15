ارتفاع للدولار واليورو وتراجع الاسترليني أمام الدينار في السوق الموازي

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي ارتفاعاً طفيفاً مع مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.330 دينار ليبي للبيع و 5.310 دينار للشراء.

بدوره صعد سعر اليورو اليوم في مستهل تعاملات السوق الموازي إلى 5.960 دينار، بينما تراجع سعر الجنية الاسترليني إلى 6.670 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي امس عند سعر 5.280 دينار وظل عند هذا المستوى لكنه ارتفع إلى 5.380 دينار من جديد في ختام السوق بهذا السعر.

وهبط الدولار الامريكي خلال الايام الماضية لأول مرة منذ عدة أشهر مخترقاً مستويات جديدة يصلها لأول مرة منذ انطلاق الاصلاحات الاقتصادية، لكن عقب انتهاء مؤتمر باليرمو وخروجه بمخرجات دون مستوى التوقعات على الجانب الاقتصادي عاود الدينار التراجع من جديد.

ويخوض الدولار منذ عدة اسابيع حالة من عدم الاستقرار مابين الانخفاض والارتفاع على الرغم من إطلاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لعدد من الإصلاحات الاقتصادية سعياً منها لتقليص سعر الصرف في السوق الموازي وتوفير السيولة والنقد الأجنبي للمواطنين.