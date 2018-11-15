صنع الله: مجمع رأس لانوف الأهم في المنطقة

شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، على أهمية إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف الصناعي ووصفه بـ”الأهم” في منطقة شمال أفريقيا.

وأضاف في كلمة ألقاها في اجتماع مع مجلس إدارة شركة رأس لانوف، أنه تمت مناقشة ميزانية الشركة بشكل مُفصّل أثناء مناقشة الميزانية العامة للمؤسسة.

وأكد صنع الله على أهمية إعادة تشغيل الميناء، مُشيراً إلى أن العمل جار للبدْء بصيانة الصهاريج التابعة لشركتي الهروج والواحة التي تضررت من الحرب في منطقة الهلال النفطي منتصف العام الجاري.

يُشار إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط منح مؤخراً الموافقة على إعادة تشغيل المجمع الصناعي الجديد التابع لشركة رأس لانوف.

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