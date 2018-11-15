أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 15/11/2018 وسعر الذهب والفضة

صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 15 نوفمبر 2018 بشكل طفيف مع بدء التعاملات في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 5.320 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي مع بدء تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل نسبي وبلغ سعره اليوم 5.960 دينار.

بدوره صعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى مع بدء التعاملات للسوق الموازية بشكل ملحوظ وبلغ سعره اليوم 6.670 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.350 دينار 5.330 دينار اليورو 5.960 دينار 5.880 دينار الجنية الاسترليني 6.670 دينار 6.590 دينار الليرة التركية 0.970 دينار 0.890 دينار الدينار التونسي 1.770 دينار 1.690 دينار الجنية المصري 0.282 دينار 0.274 دينار الدولار الكندي 4.060 دينار 3.980 دينار الدينار الاردني 7.350 دينار 7.270 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 147 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 171.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 196 دينار

كسر الفضة = 1.95 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.300 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.500 دينار

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = – دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية = – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.