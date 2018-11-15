الدولار والاسترليني تتراجع امام الدينار وارتفاع اليورو بالسوق السوداء

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف مع ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.300 دينار ليبي للبيع و 5.280 دينار للشراء, ليعاود الدولار التراجع على الرغم من تحقيقه لبعض المكاسب خلال اليومين الماضيين.

بدوره ارتفع سعر اليورو اليوم في ختام تعاملات السوق الموازي إلى 5.920 دينار، بينما هبط سعر الجنية الاسترليني إلى 6.570 دينار.

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وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.330 دينار وظل عند هذا المستوى لكنه ارتفع إلى 5.350 دينار قبل أن يتراجع في ختام السوق إلى 5.300 دينار.

وهبط الدولار الامريكي خلال الاسبوع الماضي لأول مرة منذ عدة أشهر مخترقاً مستويات جديدة يصلها لأول مرة منذ انطلاق الاصلاحات الاقتصادية، لكن عقب انتهاء مؤتمر باليرمو وخروجه بمخرجات دون مستوى التوقعات على الجانب الاقتصادي عاود الدينار التراجع من جديد.

ويخوض الدولار منذ عدة اسابيع حالة من عدم الاستقرار مابين الانخفاض والارتفاع على الرغم من إطلاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لعدد من الإصلاحات الاقتصادية سعياً منها لتقليص سعر الصرف في السوق الموازي وتوفير السيولة والنقد الأجنبي للمواطنين.