نصف سوق التجارة الإلكترونية الأمريكية بحوزة “أمازون”

نشرت شركة “إي ماركنر” الخميس دراسة أظهرت استحواذ مجموعة “أمازون” العملاقة على حوالي نصف إيرادات التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة بنسبة 48% بمعدل أكثر من 250 مليار دولار أمريكي.وحققت المجموعة نموًا أسرع من النمو الإجمالي للتجارة الإلكترونية الذي يبلغ 16% مقارنة مع العام 2017 حيث وصلت نسبة نمو المجموعة 29%.

ومن المتوقع أن تبلغ قيمة سوق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة سنة 2018 ما مجموعه 525 مليار دولار بينها 252 مليارا لـ”أمازون” فقط.

يذكر أن القيمة السوقية لعملاق التجارة الإلكترونية “أمازون” وصلت إلى مستويات التريليون دولار، لتصبح بذلك ثاني شركة أمريكية مدرجة في بورصة وول ستريت تصل قيمتها السوقية إلى هذا الرقم بعد شركة أبل.

