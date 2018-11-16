أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 5.300 دينار
اليورو الأوروبي 5.920 دينار
الجنية الإسترليني 6.570 دينار
الليرة التركية 0.970 دينار
الدينار التونسي 1.770 دينار
الجنية المصري 0.282 دينار
الدولار الكندي 4.060 دينار
الدينار الاردني 7.350 دينار
حوالات دبي-تركيا 5.300 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 145 دينار
كسر الفضة = 1.9 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
أضف تعليقـك