أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الجمعة 16 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.300 دينار

اليورو الأوروبي 5.920 دينار

الجنية الإسترليني 6.570 دينار

الليرة التركية 0.970 دينار

الدينار التونسي 1.770 دينار

الجنية المصري 0.282 دينار

الدولار الكندي 4.060 دينار

الدينار الاردني 7.350 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.300 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 145 دينار

كسر الفضة = 1.9 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.