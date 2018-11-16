11 شاحنة محملة بكميات من الوقود والديزل تصل مصراتة

أعلنت لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي بالمجلس المحلي بني وليد، اليوم الجمعة، استلام 11 شاحنة محملة بكميات كبيرة من الوقود والديزل من مستودع مصراتة النفطي.

ودعت اللجنة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، جميع المحطات إلى الالتزام بمواعيد الفتح بعد تفريغ الشحنة.

وحذرت اللجنة، كل من يخالف هذه التعليمات، بأنه سيتم إيقافه من التزود، داعية المواطنين، إلى إبلاغ اللجنة بأية ملاحظات لاتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية.

وكانت لجنة متابعة الوقود والغاز المنزلي أكدت وصول أمس الخميس، 7 شاحنات وقود من مستودع مصراتة النفطي محملة بشحنات من الوقود والديزل لمدينة بني وليد.

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