صنع الله: نحتاج 60 مليار لإنعاش صناعة النفط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن ليبيا تحتاج إلى 60 مليار دولار من الاستثمارات لتطوير وتنشيط صناعة الطاقة لديها.

وأضاف صنع الله في لقاء له مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإمارتية، الخميس بأنه يحتاج 40 مليار دولار؛ لزيادة طاقة التكرير إلى مليون برميل يوميا، بعد إعادة تأهيل الحقول النفطية، بينما سيوجه الباقي خلال السنوات الخمس المقبلة في تطوير البنية التحتية في المجال النفطية.

وأشار صنع الله إلى أن محادثات تجري مع شركة “وود جروب” لخدمات الطاقة في بريطانيا؛ لإعداد دراسة حول إصلاح أصول تكرير النفط في ليبيا، مع خطط لإنشاء مصانع تكرير ومعمل للبتروكيماويات.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أن إيرادات شهر سبتمبر من مبيعات الخام ومشتقاته، بلغت 1,66 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة تقدّر بحوالي 93 مليون دولار أمريكي مقارنة بشهر أغسطس.

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