تونس:الكبير يشارك في مؤتمر البنوك المركزية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير اليوم الجمعة بتونس، في المؤتمر الرابع للبنوك المركزية لدول حوض البحر المتوسط، والذي عُقد بعنوان “السياسات الاقتصادية، التكامل التجاري واستدامة خلق فرص العمل” وبتنظيمٍ من بنك إسبانيا والبنك المركزي التونسي.

هذا وحضر المؤتمر محافظي البنوك المركزية لإسبانيا وتونس والمغرب والجزائر وممثلي البنوك المركزية في مالطا وفرنسا وإيطاليا وممثل البنك المركزي الأوروبي، وسُفراء الدول المشاركة، إضافةً إلى العديد من المنظمات الدولية والأكاديمية.

وقد بحث المؤتمر دور البنوك المركزية في تعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في منطقة حوض البحر المتوسط، كما وناقش آليات خلق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم بالمنطقة.

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