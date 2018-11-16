صنع الله: نأمل أن تعفي ” أوبك” ليبيا من تخفيض تصدير النفط

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن ليبيا تأمل في الحصول على إعفاء من قيود الإنتاج المحتملة من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”.

وأضاف صنع الله في لقاء أجرته معه صحيفة “ذا ناشيونال” الإمارتية، الخميس، إن ليبيا تعمل على رفع مستويات إنتاجها إلى مليوني برميل يوميا بحلول عام 2022، مشيراً إلى أن منظمة “أوبك” وغير الأعضاء في المنظمة أدركا خلال العامين الماضيين الوضع في ليبيا بشكل جيد، وقدموا لنا الدعم الكامل للحفاظ على إنتاجنا. وفق قوله.

وكانت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، قد استثنت العام الحالي ليبيا، ونيجيريا من تخفيضات الدول المنتجة للنفط.

يشار إلى منظمة أوبك ستجتمع في العاصمة النمساوية فيينا في أوائل ديسمبر المقبل؛ لمناقشة التخفيضات المحتملة لإنتاج النفط؛ لتعزيز الأسعار المقدرة بـ 1.8 مليون برميل يوميا .

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