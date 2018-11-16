الدولار يستقر على انخفاض امام الدينار في السوق السوداء

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي على انخفاض في تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.290 دينار ليبي للبيع و 5.280 دينار للشراء وفقا لمتابعون من غرف الواتساب.

بدوره استقر سعر اليورو اليوم في تعاملات السوق الموازي عند 5.920 دينار، بينما استقر سعر الجنية الاسترليني عند 6.570 دينار.

وكان محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، قد أكد في تصريحات صحفية اليوم ” إن الأزمة الاقتصادية في ليبيا متشعبة وناتجة عن تدخلات وغياب مؤسسات الدولة، مضيفاً ” أن الوضع الاقتصادي في البلاد سيشهد تحسنا واضحا آخر العام الجاري”.

وهبط الدولار الامريكي خلال الاسبوع الماضي لأول مرة منذ عدة أشهر مخترقاً مستويات جديدة يصلها لأول مرة منذ انطلاق الاصلاحات الاقتصادية، لكن عقب انتهاء مؤتمر باليرمو وخروجه بمخرجات دون مستوى التوقعات على الجانب الاقتصادي عاود الدينار التراجع من جديد.

ويخوض الدولار منذ عدة اسابيع حالة من عدم الاستقرار مابين الانخفاض والارتفاع على الرغم من إطلاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لعدد من الإصلاحات الاقتصادية سعياً منها لتقليص سعر الصرف في السوق الموازي وتوفير السيولة والنقد الأجنبي للمواطنين.