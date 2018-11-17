تونس: عودة المقاصصة مع ليبيا

أعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أنه جرى الاتفاق مع السلطات الليبية على العودة ما يسمى بآلية المقاصصة بمعنى استيراد البترول الليبي مقابل تمكين ليبيا من مختلف السلع.

وأضاف الجهيناوي، وفقا لما نقلته صحيفة الشروق التونسية، أن هناك وفدا زار ليبيا لمناقشة هذا الموضوع وهم بصدد إجراء مباحثات في إطار شراكة متكافئة لمصلحة البلدين.

وأكد الوزير التونسي، أن بلاده قامت بكل المساعي في الملف الليبي بهدف تمكين الأطراف الليبية من الجلوس إلى طاولة الحوار تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأبدى الجهيناوي أسفه كون الوضع مازال بعيدا عن هدفه السامي ولا بد لليبيين أن يتفقوا ويبقى الهدف دائما هو دعم الليبيين حتى يتوصلوا إلى حل بأنفسهم، حسب قوله.

وكانت العاصمة طرابلس احتضنت، يوليو الماضي، منتدى اقتصاديا تونسيا ليبيًا على مدار ثلاثة أيام، وتركزت النقاشات بين الطرفين في النهوض بالمبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير قطاع الصحة بينهما، علاوة على مشروعات البناء الكبرى وإعادة الإعمار في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية