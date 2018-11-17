مركزي البيضاء .. توضيحات بشأن السيولة النقدية

كشف رئيس إدارة السيولة بمصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء رمزي الآغا، أن إجمالي القيمة النقدية التي وزعها المصرف المركزي في طرابلس على القطاع المصرفي منذ عام 2015 هي خمسة عشر مليار وخمسمئة مليون دينار ليبي.

وأفاد الآغا عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك، بأن إجمالي المبلغ المرسل من المصرف المركزي طرابلس إلى الإدارة في البيضاء تسعمئة مليون دينار في ثلاث سنوات، موضحاً أن آخر قيمة تم استلامها قد بلغت عشرين مليون دينار أي ما يعادل ستة في المئة من إجمالي ما تم توزيعه، مضافاً إليها ثمانية بالمئة أخرى على هيئة اعتمادات بحسب الآغا.

كما أعلن المصرف المركزي البيضاء عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه لم يستلم أي دفعة سيولة نقدية جديدة من طرابلس.

وكان محافظ المصرف المركزي في البيضاء علي الحبري قد استعرض في مؤتمر صحفيّ الوضع النقديّ للمصرف، أعقبه شرحٌ مفصلٌّ قدمه المستشار مصباح العكاري حول سلامة إجراء طبع العملة في روسيا عام ألفين وستة عشر والتي بلغت قيمتها أربعة مليارات دينار.

وأكد العكاري أنّ المواصفات قانونيّة بشهادة الشركات المتخصّصة العالميّة، مستعرضاً كافّة المعايير المطابقة لذلك.

وأوضح العكاري أنّ الحبري والجهاني هما المسؤولان عن طباعة العملة في السابق، وبحكم معرفتهما الجيدة بهذا المجال، لم يصدر أيّ تشكيك أو ملاحظات حول مواصفات العملة التي تمت طباعتها في روسيا.

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