تراجع سعر الدينار أمام الدولار واليورو والباوند في مستهل تعاملات السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار صباح اليوم 5.320 دينار ليبي للبيع و 5.300 دينار للشراء، ولم يشهد الدولار منذ منتصف الاسبوع الماضي إي تغيرات كبيرة.

بدوره قفز سعر اليورو اليوم في تعاملات السوق الموازي عند 6.00 دينار، بينما ارتفع سعر الجنية الاسترليني عند 6.660 دينار.

وبدء الدولار الأمريكي تعاملات السوق الموازي اليوم عند سعر 5.330 دينار وظل عند هذا المستوى لكنه ارتفع إلى 5.350 دينار قبل أن يتراجع في ختام السوق إلى 5.300 دينار.

وصرح محافظ البنك المركزي الصديق الكبير، امس ” إن الأزمة الاقتصادية في ليبيا متشعبة وناتجة عن تدخلات وغياب مؤسسات الدولة، مضيفاً ” أن الوضع الاقتصادي في البلاد سيشهد تحسنا واضحا آخر العام الجاري”.

وكان الدولار الامريكي قبل أكثر من إسبوع قد هبط لأول مرة منذ عدة أشهر مخترقاً مستويات جديدة يصلها لأول مرة منذ انطلاق الاصلاحات الاقتصادية.

ويخوض الدولار منذ عدة اسابيع حالة من عدم الاستقرار مابين الانخفاض والارتفاع على الرغم من إطلاق المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لعدد من الإصلاحات الاقتصادية سعياً منها لتقليص سعر الصرف في السوق الموازي وتوفير السيولة والنقد الأجنبي للمواطنين.