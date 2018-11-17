أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 17 نوفمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم السبت 17 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 5.280 دينار

اليورو الأوروبي 6.00 دينار

الجنية الإسترليني 6.660 دينار

الليرة التركية 0.990 دينار

الدينار التونسي 1.780 دينار

الجنية المصري 0.290 دينار

الدولار الكندي 4.080 دينار

الدينار الاردني 7.370 دينار

حوالات دبي-تركيا 5.280 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 148 دينار

كسر الفضة = 1.93 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.300 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.