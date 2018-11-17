ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 17 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.265 دينار 5.245 دينار اليورو 5.980 دينار 5.900 دينار الجنية الاسترليني 6.620 دينار 6.540 دينار الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار الدينار التونسي 1.780 دينار 1.700 دينار الجنية المصري 0.290 دينار 0.282 دينار الدولار الكندي 4.080 دينار 4.000 دينار الدينار الاردني 7.370 دينار 7.290 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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