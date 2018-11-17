ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 17 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|5.265 دينار
|5.245 دينار
|اليورو
|5.980 دينار
|5.900 دينار
|الجنية الاسترليني
|6.620 دينار
|6.540 دينار
|الليرة التركية
|0.990 دينار
|0.910 دينار
|الدينار التونسي
|1.780 دينار
|1.700 دينار
|الجنية المصري
|0.290 دينار
|0.282 دينار
|الدولار الكندي
|4.080 دينار
|4.000 دينار
|الدينار الاردني
|7.370 دينار
|7.290 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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