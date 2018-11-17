اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 17 نوفمبر 2018

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 17 نوفمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.265 دينار 5.245 دينار
اليورو 5.980 دينار 5.900 دينار
الجنية الاسترليني 6.620 دينار 6.540 دينار
الليرة التركية 0.990 دينار 0.910 دينار
الدينار التونسي 1.780 دينار 1.700 دينار
الجنية المصري 0.290 دينار 0.282 دينار
الدولار الكندي 4.080 دينار 4.000 دينار
الدينار الاردني 7.370 دينار 7.290 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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